Vinicio Capossela | fuori il singolo La crociata dei bambini e il video

La crociata dei bambini è il nuovo singolo di Vinicio Capossela, pubblicato a un anno di distanza dallo scoppio della guerra in Ucraina, fuori insieme al lyrics video Esce oggi La crociata dei bambini, il nuovo brano di Vinicio Capossela che riparte dal poema di Bertolt Brecht La crociata dei ragazzi (1942, in Italia edito da Einaudi nel 1959), per affrontare "la peggiore delle catastrofi: la guerra, con tutto il corollario di avvelenamento, di semplificazione, di inflazione, di vanificazione di ogni sforzo 'culturale'." A un anno di distanza dallo scoppio della guerra in Ucraina, la prima di tredici canzoni urgenti che arriveranno presto a farsi sentire.

