Pa | Zangrillo | enti territoriali fondamentali per realizzare progetti Pnrr

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Cosi' il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo, a proposito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rende operativo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leoroma90 : @Paolo_Zangrillo @LaStampa Quindi: cancellare trattenuta per malattia (incostituzionale e inesistente nel privato)… - Ernesto23710724 : @ciuchino66 @Paolo_Zangrillo @Fondazione_FID @CittadinidiTwtt @SmartWorkersUn1 @bioccolo Come mai Ministro non inte… - Ernesto23710724 : RT @ciuchino66: @Paolo_Zangrillo @Fondazione_FID @CittadinidiTwtt Vedo che esterna spesso, visita gli enti locali, rilascia interviste. Ma… - ciuchino66 : @Paolo_Zangrillo Lei esterna spesso, visita gli enti locali, rilascia interviste. Ma ancora si attende un suo primo… - ciuchino66 : @Paolo_Zangrillo @24Mattino @Radio24_news @simonespetia Lei esterna spesso, visita gli enti locali, rilascia interv… -

Cosi' il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo, a proposito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rende operativo ...Secondo, infatti, per rendere la pubblica amministrazione più attrattiva devono essere ...da gennaio per le amministrazioni centrali e che da giugno lo diventerà anche per gli...

Pubblicato decreto riparto fondo assunzioni piccoli Comuni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 feb - 'Un importante tassello per il rafforzamento della capacita' amministrativa e progettuale dei ...Intervengono a seduta anche Carlo Nordio e Paolo Zangrillo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 feb - I ministri delle Infrastrutture, Matteo Salvini, della Pubblica amministrazione, Zangrillo, e ...