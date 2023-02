Infortunio Dybala | come sta | ecco quando può tornare alla Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 febbraio 2023) Per la Paulosolo affaticamento ai flessori: al ritorno contro il Salisburhgo ci sarà. In campionato pronto El Shaarawy, Mou pensa anche a Wijnaldum titolare. L’diSospiro di sollievo a Trigoria. Il rammarico per la sconfitta beffarda subita a Salisburgo infatti non pareva nemmeno il problema più grande ieri sera: a preoccupare erano le condizioni di Paulo, che aveva chiesto il cambio durante l’intervallo a causa di un sovraccarico al flessore sinistro che lo ha costretto a fermarsi. A fine partita José Mourinho non si è sbilanciato sullo stato di salute della Joya, che oggi ha fatto gli esami di rito: per lui nessuna lesione muscolare, solo un leggero sovraccarico. Dovrebbe saltare soltanto la sfida di domenica contro il Verona, per poidisponibile per la sfida ...