Ultime Notizie – Terremoto Turchia e Siria | oltre 28mila morti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 12 febbraio 2023) Supera le 28 mila vittime il bilancio delinmentre svaniscono di ora in ora le speranze di trovare altri sopravvissuti tra le macerie. Inle vittime sono salite a 24.617, ha riferito nelle prime ore di oggi l’agenzia di stampa statale Anadolu, citando il vicepresidente Fuat Oktay. Nel frattempo, l’autorità turca per i disastri Afad ha dichiarato che altre 80.278 persone sono rimaste ferite. Nella vicina, si sa che almeno 3.574 persone sono morte e 5.276 ferite. La prima scossa è avvenuta lunedì mattina con magnitudo 7,7. Questa è stata seguita verso mezzogiorno da un’altra scossa di magnitudo 7,6. Tra lunedì e sabato l’area ha subito più di 2.000 scosse di assestamento, secondo Afad. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione