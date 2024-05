Muore Duane Eddy - la leggenda del rock’n’roll aveva 86 anni

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 2 maggio 2024) È scomparso martedì a Franklin, nel Tennessee, il chitarrista statunitense, all'età di 86. La causa del decesso è un tumore, ha fatto sapere la moglie Deed Abbate. Considerato uno dei primi "guitar hero" della storia del rock,ha avuto un'influenza fondamentale sul genere, ispirando musicisti come George Harrison e Bruce Springsteen. Con il suo caratteristico vibrato e il suo stile innovativo, ha contribuito a definire il suono del rock'n'roll degli albori.Nato a Corning, New York, e cresciuto a Phoenix, Arizona,iniziò a suonare la chitarra a cinque. Raggiunse l'apice della fama alla fine degli'50 con brani strumentali come "Rebel Rouser" e "Peter Gunn", che divennero classici del genere. Nel corso della sua prolifica carriera, ...