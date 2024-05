La difesa soffre - ma regge Scamacca certezza europe - quanto è mancato Kolasinac

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Marsiglia (Francia). Le pagelle di Marsiglia-Atalanta 1-1: tutti i voti ai nerazzurri. Le pagelle di Marsiglia-Atalanta 1-1 Musso 5.5 – Sul gol non può granché. Per il resto registra una paratona a gioco fermo su Aubameyang e meno sicurezza di altre volte, a cui comunque pone rimedio con tanti brividi. Scalvini 6.5 – Solido e lucido dentro l’area,quando viene puntato in campo aperto, ma non capitola e tiene alta l’attenzione. Djimsiti 6.5 – Schiacciato al centro dell’area, mantiene la tranquillità anche nelle situazioni peggiori senza mai concedere varchi centrali.6.5 – Un provvidenziale salvataggio su Aubameyang gli costa un infortunio alla coscia che non promette nulla di buono: sacrificio che non dovrà essere vano. (17’ Pasalic 5.5 – Entra a freddo sbagliando due passaggi, poi si assesta. Non è però una delle sue migliori ...