Fiorentina - la decide Nzola all’ultimo respiro | 3-2 al Bruge - Italiano vede la finale

(Di giovedì 2 maggio 2024) Un guizzo dia pochi secondi dalla fine regala allauna vittoria fondamentale, contro uns che ha dato filo da torcere finoalla squadra di Vincenzo. Il 3-2consente ai Viola di guardare con ottimismo alla gara di ritorno, ma in Belgio sarà importante non abbassare mai la guardia onde evitare pericolose sorprese.ha schierato Sottil insieme a Beltran e Nico Gonzalez come trio di trequartisti alle spalle dell’unica punta Belotti, una scelta che ha immediatamente dato i suoi frutti. Già al 5?, Sottil ha stupito con una prodezza che ha portato lain vantaggio: un controllo seguito da un tiro a giro imparabile per Jackers. Solo tre minuti dopo, la viola ha avuto l’opportunità di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 La Fiorentina vince una sofferta semifinale di andata costruendosi un piccolo vantaggio in vista del ritorno della prossima settimana in Belgio. decide dunque il goal di Mbala Nzola in pieno recupero dopo che la squadra di Italiano era stata ripresa ... Continua a leggere>>

FIORENTINA Terracciano 6: Vanaken lo spiazza dagli undici metri, la conclusione di Thiago è lenta ma angolatissima. Per il resto non deve c... Continua a leggere>>

fiorentina: nzola trova il gol-vittoria nel recupero contro il Brugge in dieci (3-2). Ma in Belgio sarà battaglia. Pagelle (Foto) - FIRENZE – Col cuore in gola, nei minuti di recupero, la fiorentina trova, con nzola, appena entrato, il gol per una vittoria preziosissima. Da difendere nella semifinale di ritorno, mercoledì 8 maggio ... Continua a leggere>>

Pagelle fiorentina-Bruges 3-2: nzola ripaga Italiano per la fiducia. Sottil e Belotti, che gol! - La fiorentina ha vinto 3-2 contro il Bruges nell’andata della semifinale di Conference League in una gara deciso densa di emozioni. In gol Sottil, Vanaken (su calcio di rigore), Belotti, Thiago e ... Continua a leggere>>

fiorentina-Bruges 3-2: nzola al 91’ regala ai viola la semifinale di andata di Conference League - FIRENZE – Il lampo di M’bala nzola allo scadere, dopo la perla di Sottil, la gioia del Gallo Belotti ma anche i soliti difetti difensivi e una superiorità numerica sfruttata soltanto a tratti. La ... Continua a leggere>>