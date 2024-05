Mickey Mouse - icché tu fai? Ecco perché Topolino è fiorentino

(Di venerdì 3 maggio 2024) Le avventure del popolare eroe dei cartoon e dei fumetti, creato da Ub Iwerks e Walt Disney, hanno anche origini fiorentine. Scopriamo il ruolo dell'editore Mario Nerbini nel lanciare in Italia il settimanale dedicato al Topo. E Paolino Paperino? C'è spazio anche per lui. Quack.

