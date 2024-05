Roma-Bayer Leverkusen 0-2 - giallorossi k o in andata semifinale Europa League

(Di giovedì 2 maggio 2024) I tedeschi passano all'Olimpico e ipotecano la qualificazione alla finale Laviene sconfitta in casa per 2-0 dalnell'delladi. I tedeschi, freschi campioni di Germania, si impongono all'Olimpico con i gol di Wirtz al 28' e Andrich al 73'. Il ritorno si gioca giovedì 9 maggio a

Il programma e i telecronisti su Sky, Dazn e Rai di Roma-Bayer Leverkusen , match valido per la semifinale di andata di Europa League 2023/2024. Allo stadio Olimpico si sfidano i giallorossi e i tedeschi nel replay della semifinale dello scorso anno, attesa altissima per capire se i giallorossi ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – La Roma viene sconfitta in casa per 2-0 dal Bayer Leverkusen nell' andata della semifinale di Europa League . I tedeschi, freschi campioni di Germania, si impongono all'Olimpico con i gol di Wirtz al 28' e Andrich al 73'. Il ritorno si gioca giovedì 9 maggio a Leverkusen . La formazione ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – La Roma viene sconfitta in casa per 2-0 dal Bayer Leverkusen nell' andata della semifinale di Europa League . I tedeschi, freschi campioni di Germania, si impongono all'Olimpico con i gol di Wirtz al 28' e Andrich al 73'. Il ritorno si gioca giovedì 9 maggio a Leverkusen . La formazione ... Continua a leggere>>

Che fatica in Europa. Vince solo la Fiorentina, gli errori condannano la Roma. L'Atalanta sfiora l'impresa - L’anno scorso, di questi tempi, sempre in semifinale, i giallorossi erano riusciti a eliminare il leverkusen, zero a zero alla BayArena il 23 maggio, dopo l’1-0 dell’andata firmato da Bove, ma quella ... Continua a leggere>>

Europa League: Atalanta pareggia a Marsiglia (1-1) con gol di Scamacca. Roma battuta a leverkusen dal Bayer (2-0) - ROMA – Troppo Bayer per la Roma. La squadra di Xabi Alonso si impone 2-0 all’Olimpico e fa sua l’andata della semifinale d’Europa League. Una prestazione, quella dei tedeschi, che legittima i tanti ... Continua a leggere>>

EUROPA LEAGUE - Bayer leverkusen, Xhaka: "Conosciamo la forza della Roma, serve attenzione al ritorno" - Granit Xhaka dopo il successo per 2-0 contro la Roma all'Olimpico nel match d'andata delle semifinali di Europa League ha sottolineato: "Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma abbiamo giocata una gr ... Continua a leggere>>