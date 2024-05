Cade nel vuoto mentre lavora sul tetto di una villa | muore operaio di 59 anni

C'è un altro operaio che ha perso la vita in provincia di Napoli. Si tratta di un lavoratore di 60 anni mentre era impegnato in un cantiere, in viale dei Tigli, a Casalnuovo L'articolo Casalnuovo, operaio di 60 anni morto in un cantiere: è il secondo in 24 ore nel Napoletano sembra essere il ... Continua a leggere>>