Atalanta - Gasperini | Pareggio prezioso ma al ritorno servirà una grande gara

(Di giovedì 2 maggio 2024) Marsiglia (Francia), 2 maggio 2024 – L’strappa un1-1 al Velodrome di Marsiglia nel match d’andata della semifinale di Europa League. Tutto si deciderà quindi tra una settimana al Gewiss Stadium, fortino dei nerazzurri che questa sera sono partiti in quarta e all’11° hanno sbloccato la situazione grazie alla rete di Gianluca Scamacca, bravo smarcarsi alle spalle della difesa avversaria sugli sviluppi di un’azione da lui stesso avviata. Il vantaggio degli orobici – costretti ben presto a fare i conti con l’infortunio occorso a Kolasinac – è però durato appena 9’, perché al 20’ il Marsiglia è riuscito a pareggiare i conti con la staffilata dal limite di Mbemba. I padroni di casa si sono poi divorati con l’ex Milan Aubameyang – lanciato a tu per tu con Musso e nella ripresa hanno provato ad alzare ulteriormente i giri del motore tenendo ...

