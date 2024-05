La Roma si arrende al Bayer | a Leverkusen servirà un' impresa

(Di giovedì 2 maggio 2024) Dopo i primi 90 minuti di semifinali si complica la strada verso l'ultimo atto di Europa League per la, battuta in casa dal. All'Olimpico i campioni di Germania s'impongono 2-0 grazie ai gol di Wirtz (dopo un pasticcio incredibile di Karsdorp) e Andrich: solida e di gran qualità la prestazione degli uomini di Xabi Alonso, al cospetto di una squadra, quella di De Rossi, apparsa ancora una volta un pò troppo stanca e poco incisiva davanti, sfortunata anche nel colpire una traversa con Lukaku con il punteggio ancora in parità. Tra una settimana il ritorno in terra tedesca sarà una montagna difficilissima da scalare per la. In una prima parte di gara caratterizzata da una fase di palleggio e studio da parte di entrambe le squadre, la prima grande palla gol la costruiscono i giallorossi al 21' da ...

Roma – Andata delle semifinali di Europa League, la Roma ospita all’Olimpico il Bayer Leverkusen in un match che mette in palio un pezzo del biglietto per la finale di Dublino. Formazione tipo per De Rossi, che in una partita che si preannuncia scoppiettante schiera il migliore undici ... Continua a leggere>>

Avevano fatto il giro del web le dichiarazioni della moglie di Robert Andrich alla vigilia della sfida Roma - Bayer Leverkusen , valida per l’andata delle semifinali di Europa League. La donna aveva detto di avere un brutto presentimento, invitando il marito a non scendere in campo all’Olimpico. ... Continua a leggere>>

Serata di Europa League per Roma e Atalanta, impegnate nei match d’andata delle semifinali della competizione per club a livello continentale. all’Olimpico , la squadra di Daniele De Rossi ospitava la formazione che ha vinto il titolo in Germania, ovvero il Bayer Leverkusen. Una compagine, allenata ... Continua a leggere>>

roma schiacciata dal bayer: "Squadra messa a nudo come a Napoli e col Bologna" - La roma cade 0-2 sotto i colpi del bayer Leverkusen. Una prestazione non esaltante, dalla formazione di Daniele De Rossi, come evidenziato dalla redazione di Voce Giallorossa: "E' bastato un solo ... Continua a leggere>>

Svilar: "Ci dobbiamo credere, tutto può succedere nel calcio" - Il portiere giallorosso dopo la sconfitta per 0-2 contro il Leverkusen: "Hanno avuto un giorno in più di riposo rispetto a noi, può esser stato un vantaggio" ... Continua a leggere>>

Europa League: De Rossi 'Io ci credo ancora, la roma non molla' - "Io ci credo molto ancora, non sarà facile, ma noi non molliamo". Lo ha detto Daniele De Rossi, tecnico della roma, a Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 contro il bayer Leverkusen. (ANSA) ... Continua a leggere>>