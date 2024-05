Fiorentina-Club Brugge 3-2 | Nzola al 90esimo regala il successo alla Viola

(Di giovedì 2 maggio 2024) Firenze, 2 maggio 2024 – In un Artemio Franchi gremito nonostante la pioggia laospita ilnell'andata delle semifinali di Conference League. Si tratta del primo incontro tra queste due squadre nelle competizioni europee, dunque vedremo chi avrà la meglio al termine di questa doppia sfida inedita. La, reduce dbella vittoria di Reggio Emilia, non vuole sbagliare proprio oggi, considerando che tra una settimana il ritorno sarà in terra belga. Dall'altra parte la squadra di Nicky Hayen, che in settimana ha fatto i complimentidefinendola una "squadra atipica, una delle poche che non fa catenaccio", sta vivendo un ottimo momento visto che tra campionato e Coppa sono sette le vittorie consecutive. Lato formazioni, partendo ...

Il tabellino con i voti di Fiorentina-Club Brugge , sfida valevole per l’ andata delle semifinali di Conference League 2023 / 2024 . Tante emozioni al Franchi, dove Riccardo Sottil porta in vantaggio la squadra di Vincenzo Italiano dopo neanche 5 minuti di partita. Vanaken pareggia dagli 11 metri dopo ... Continua a leggere>>

FIORENTINA Terracciano 6: Vanaken lo spiazza dagli undici metri, la conclusione di Thiago è lenta ma angolatissima. Per il resto non deve c... Continua a leggere>>

Fiorentina: Nzola trova il gol-vittoria nel recupero contro il brugge in dieci (3-2). Ma in Belgio sarà battaglia. Pagelle (Foto) - Onestamente ha giocato una buona partita, la Fiorentina: riuscendo ad andare in vantaggio con ... Andrea Belotti esulta con Bonaventura dopo aver segnato il gol del 2-1 contro il Club brugge al ... Continua a leggere>>

Pagelle Fiorentina-Bruges 3-2: Nzola ripaga Italiano per la fiducia. Sottil e Belotti, che gol! - Vittoria all’ultimo respiro. La Fiorentina ha vinto 3-2 contro il Bruges nell’andata della semifinale di Conference League in una gara deciso densa di emozioni. In gol Sottil, Vanaken (su calcio di ... Continua a leggere>>

Fiorentina-Bruges 3-2: Nzola al 91’ regala ai viola la semifinale di andata di Conference League - La Fiorentina strappa la vittoria in pieno recupero nell’andata contro il Bruges: mercoledì prossimo (si gioca un giorno prima e alle 18.45, giovedì nella città fiamminga c’è la processione del Santo ... Continua a leggere>>