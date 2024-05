Basket | Olympiacos e Panathinaikos portano a gara-5 Barcellona e Maccabi Tel Aviv

(Di giovedì 2 maggio 2024) Poteva essere la sera della chiusura di due serie di quarti di finale di Eurolega, e invece ci saranno due gare-5, quelle traTele tra. Andiamo però a vedere tutto nei dettagli.92-58 Poco da fare: in questo caso il Barça finisce semplicemente travolto dai biancorossi del Pireo, soprattutto in virtù di un secondo quarto da 32-14 e di una formazione blaugrana che, dopo questi 10?, tira semplicemente i remi in barca. Per l’grandissimo protagonista è Shaquielle McKissic, autore di 21 punti, ma sfiora la doppia doppia anche Nikola Milutinov con 8 e 11 rimbalzi. Nel Barça percentuali terribilmente basse: 41,9% da due e 22,7% da tre. L’unico in doppia cifra è Jabari Parker ...

