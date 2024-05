Il governo ferma la transizione verde | senza ecobonus si vendono solo auto tradizionali - elettriche al palo

In aprile in Italia sono state immatricolate 135.353 auto vetture con una crescita del 7,52% rispetto allo stesso mese del 2023. Il primo quadrimestre chiude così a quota 586.665 con un incremento del 6,10% rispetto allo stesso periodo del 2023. I dati sono del Ministero dei Trasporti, Stellantis ha ... Continua a leggere>>

ROMA (ITALPRESS) – In aprile , anche grazie a due giorni lavorativi in più, il mercato auto torna in crescita: +7,5% con 135.353 auto nuove immatricolate rispetto alle 125.884 di aprile 2023. Il primo quadrimestre, con 586.665 unità, archivia così una crescita del 6,1% sullo stesso periodo 2023 ... Continua a leggere>>

Ad aprile il mercato auto in crescita del 7,5% su base annua - ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile 2024 sono state immatricolate 135.353 autovetture a fronte delle 125.884 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 7,52%. Lo ... Continua a leggere>>

Capriolo travolto e ucciso da un’auto, gli esperti: “Se ne incontrate uno ferito, non accarezzatelo” - Un’auto ha travolto un capriolo lo scorso 29 aprile a Lovere (Bergamo). L’animale è stato soppresso in quanto sarebbe morto per le ferite riportate. I polizotti lo hanno trovato in stato di choc perch ... Continua a leggere>>

Mercato auto accelera ad aprile, stime 2024 al rialzo - “Ad aprile 2024, il mercato auto italiano torna ad avere il segno positivo dopo la frenata di marzo (-3,7%), con un rialzo del 7,5%, complici due giorni lavorativi in più rispetto ad aprile 2023 (20 ... Continua a leggere>>