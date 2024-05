Morti sul lavoro - la strage infinita altre 2 vittime in Campania

Un operaio di 57 anni e uno di 60 sono morti a poche ore di distanza in provincia di Napoli, rispettivamente in due incidenti sul lavoro avvenuti a Lettere e a Casalnuovo . La strage sul lavoro non conosce sosta. Due i morti in poche ore nel Napoletano . Un operaio di 57 anni, secondo una prima […] Continua a leggere>>

La strage sul lavoro non conosce sosta. Due i morti in poche ore nel Napoletano. Un operaio di 57 anni, secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata, in via ... Continua a leggere>>