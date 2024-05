Fiorentina-Club Brugge 3-2 - Hayen | Onyedika non sapeva di essere già ammonito

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Abbiamo fatto abbastanza bene, purtroppo subire un gol nel recupero è pesante, ma abbiamo dimostrato di poter fare male a questa”. Parla così in conferenza stampa Nicky, allenatore del. La squadra belga è rimasta in 10 per buona parte del secondo tempo a causa della doppia ammonizione nel giro di pochi minuti di: “Nondistatodue minuti prima, credo si possa notare anche dalla reazione. L’avesse saputo, non avrebbe fatto quella scivolata da dietro”. SportFace.

