Fiorentina - Italiano | Il rammarico è aver subito il secondo gol In Belgio dovremo avere la spina attaccata

Probabilmente non ha più neppure senso chiedersi come possa la Fiorentina alternare prove come le recenti di Torino ed Empoli ad altre come...

Conference league: Nzola al 91', la Fiorentina batte il Bruges 3-2 - La Fiorentina batte il Bruges per 3-2, in pieno recupero, ma c'è rammarico per un risultato che poteva essere molto più ampio per quante azioni gol create in tutta la partita e per non aver sfruttato ...

