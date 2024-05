Fiorentina Club Brugge - Italiano | Sottil fuori fino a fine stagione Abbiamo avuto uno sbandamento dopo il 2-2

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 2 maggio 2024) L’allenatore della, Vincenzo, ha parlato della sfida vinta per 3-2 contro ilin Conference League Il tecnico dellaVincenzoha parlato in conferenza stampa della gara contro il, valevole per l’andata delle semifinali di Conference League. PARTITA – «Intantovinto e questo è importante. Poi c’è