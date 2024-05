Roma-Bayer Leverkusen 0-2 - giallorossi k o in andata semifinale Europa League

(Di giovedì 2 maggio 2024) (Adnkronos) – Laviene sconfitta in casa per 2-0 dalnell'delladi. I tedeschi, freschi campioni di Germania, si impongono all'Olimpico con i gol di Wirtz al 28' e Andrich al 73'. Il ritorno si gioca giovedì 9 maggio a. La formazione giallorossa allenata da De Rossi dovrà L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Il programma e i telecronisti su Sky, Dazn e Rai di Roma-Bayer Leverkusen , match valido per la semifinale di andata di Europa League 2023/2024. Allo stadio Olimpico si sfidano i giallorossi e i tedeschi nel replay della semifinale dello scorso anno, attesa altissima per capire se i giallorossi ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – La Roma viene sconfitta in casa per 2-0 dal Bayer Leverkusen nell' andata della semifinale di Europa League . I tedeschi, freschi campioni di Germania, si impongono all'Olimpico con i gol di Wirtz al 28' e Andrich al 73'. Il ritorno si gioca giovedì 9 maggio a Leverkusen . La formazione ... Continua a leggere>>

Il leverkusen è imbattibile anche per la Roma, è 0-2. A Marsiglia l'Atalanta sfiora l'impresa: 1-1 - Così per i giallorossi, per il quarto anno di seguito in una semifinale europea, Dublino è un po', se non molto, più lontana, perché a leverkusen servirà un'autentica impresa che, per quanto si è ... Continua a leggere>>

Roma schiacciata dal Bayer: "Squadra messa a nudo come a Napoli e col Bologna" - I media capitolini analizzano la prestazione della formazione di Daniele De Rossi nella semifinale di Europa League col leverkusen. La Roma cade 0-2 sotto i colpi del Bayer leverkusen. Una prestazione ... Continua a leggere>>

Svilar: "Ci dobbiamo credere, tutto può succedere nel calcio" - Il portiere giallorosso dopo la sconfitta per 0-2 contro il leverkusen: "Hanno avuto un giorno in più di riposo rispetto a noi, può esser stato un vantaggio" ... Continua a leggere>>