Nzola regala una notte magica alla Fiorentina | la strada in Conference è sempre più in discesa

(Di giovedì 2 maggio 2024) Non solo le partite di Europa League, si sono giocate anche le semifinali di Conferenza League. Lavince all’ultimo respiro contro il Brugge e si avvicinadi piùfinale. E forse anche a qualcosa in più. La gara del Franchi si è conclusa sul risultato di 3-2 ed è stata più complicata del previsto. La squadra di Vincenzo Italiano passa in vantaggio con Riccardo Sottil, al 17? è Hans Vanaken a ristabilire la parità su calcio di rigore. Al 37? la‘canta’ con un gol del ‘Gallo’ Belotti. Al 61? l’arbitro manda sotto la doccia Onyedika per doppia ammonizione, i viola si rilassano e dopo appena 2 minuti Igor Thiago trova il clamoroso pareggio. Lasi fionda in attacco ma non concretizza. Fino al 91? quando ère la ...