Concessioni balneari - la tattica pilatesca del governo Meloni

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che martedì ha bocciato la proroga dellevoluta dal, Palazzo Chigi ha rotto il silenzio su un tema che first appeared on il manifesto.

Le spiagge italiane, una risorsa limitata secondo l’ultima sentenza del Consiglio di Stato , necessitano di un’immediata riassegnazione delle Concessioni attraverso un processo competitivo. In una svolta significativa per la gestione delle spiagge italiane, il Consiglio di Stato ha emesso la ... Continua a leggere>>

Articolo pubblicato mercoledì 01 Maggio 2024, 19:02 I giudici del Consiglio di Stato hanno ribadito l’obbligo per i comuni di procedere immediatamente alla gara per l’assegnazione delle concessioni , assicurando un contesto effettivamente concorrenziale. Le reazioni alla sentenza non si sono fatte ... Continua a leggere>>

balneari, Tajani: "Far prevalere il buon senso". E c'è il dialogo con l'Ue - Tajani si esprime sulla questione delle concessioni balneari: “bisogna far prevalere il buon senso” e assicura il dialogo con l’Ue LAMEZIA TERME (Catanzaro) – “Il governo sta lavorando per cercare una ... Continua a leggere>>

Spiagge, Governo: “Giungere a compromesso”, sindaco di Rimini: “Open to baratro” - Ed è l’unica voce del governo che si fa sentire oggi dopo che il principale tribunale amminstrativo italiano ha detto chiaro e tondo, e non per la prima avolta, che le concessioni balneari non possono ... Continua a leggere>>

concessioni balneari, da Reggio la rabbia per la decisione del Consiglio di Stato: “sentenza folle” - Ennesimo colpo di scena sulla vicenda concessioni balneari. Il Consiglio di Stato infatti conferma la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre dello scorso anno, obbligando ... Continua a leggere>>