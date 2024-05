Serie A 2023 2024 - le probabili formazioni della trentacinquesima giornata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ledel campionato di, che andrà in scena da venerdì 3 a lunedì 6 maggio. La partita di cartello di questo turno è senza ombra di dubbio quella che andrà in scena allo Stadio Olimpico tra Roma e Juventus, con entrambe le squadre che sono in lizza per conquistare la qualificazione in Champions League. L’Inter campione d’Italia, invece, andrà a giocare in trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo, che ha bisogno di punti salvezza. Il Milan, secondo in classifica, ospiterà il Genoa al Giuseppe Meazza. Atalanta e Fiorentina saranno entrambe impegnate in trasferta, rispettivamente contro Salernitana e Verona. Ecco le...