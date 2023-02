Turchia e Siria | oltre 21mila morti | ma da sotto le macerie emergono anche i vivi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Quattro giorni e 5 notti dopo il terremoto di magnitudo 7.8, seguito da una scossa di 7.5, che ha colpito lae la, il bilancio delle vite umane perdute ha superato i. Inle vittime sono almeno 18.342; in, 3.377. Dalle viscere dellecontinuano però a emergere i salvati: come un ragazzo di 17 anni sopravvissuto bevendo la sua urina. I soccorritori locali, aiutati da squadre specializzate giunte da decine di paesi del mondo, continuano a salvare persone dalle. Solo8mila gli estrattidai quasi 3mila edifici crollati per il terremoto. Adnan Muhammed Korkut, 17 anni, appena tratto in salvo dalleil 10 febbraio, dopo 94 ore, a ...

Un dolore, quello che traspare nell'istantanea, che ha trasformato la fotografia nell' immagine simbolo del dramma che stanno vivendo lae la. Migliaia di persone, infatti, hanno ...In seguito all'emergenza per le popolazioni causata dal terremoto in, gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione temporanea di alcune sanzioni economiche al governo centrale di ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 21.000 morti. Ancora salvataggi miracolosi - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto Turchia e Siria, bambino di 10 anni estratto vivo da macerie dopo 90 ore LIVE Sky Tg24

Sisma Siria-Turchia, prima immagine da satellite italiano - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Turchia e Siria, vita da sfollati TGCOM

Tantissimi sono stati i calciatori italiani e non, che si sono uniti al dolore della Turchia, contribuendo in qualche modo ad aiutare tutta quella povera gente sfollata e impaurita. In attesa di quel ...Un miracolo nella crisi della crisi: questo è stato il salvataggio di Aya in Siria, un paese già dilaniato dalla guerra ... a causa del tragico terremoto che ha colpito il cuore della Turchia e che ...