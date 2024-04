Il Superbonus sul lavoro - la bozza sulla deduzione fino al 130% per chi assume con contratto stabile | cosa prevede

Con l’attesa riforma dei fondi di coesione, sul tavolo del Consiglio dei ministri, previsto per martedì, arrivano le misure che il governo avrebbe pensato per dare sostegno ai lavoratori. Per la maxi deduzione platea potenziale di 380 mila impreseAssieme all’attesa riforma dei fondi di coesione, ... Continua a leggere>>

Costo del Lavoro . In arrivo decreto Lavoro -Mef attuativo della riforma fiscale che fa partire il maxi incentivo in tutta Italia per chi aumenta l’occupazione stabile. Domani la premier Meloni incontra i sindacati Continua a leggere>>

Il governo Meloni è alle prese con una serie di misure per il Lavoro da portare nel Consiglio dei ministri di martedì 30 aprile, cioè alla vigilia della festa dei lavoratori, come era accaduto l’anno scorso, quando l’Esecutivo aveva varato un decreto ad hoc nel giorno della ricorrenza. Decreto ... Continua a leggere>>

superbonus 130% per assunzioni di donne, giovani e fragili: come funziona, a chi si rivolge e gli esclusi - La riforma fiscale approvata nel 2023 prevede per le assunzioni una quota deducibile del costo del lavoro pari al 120 per cento, che sale al 130 per cento se la figura reclutata dall’azienda è un ...

Continua a leggere>>

Decreto primo maggio con superbonus lavoro e aumento tredicesima - Aumenti buste paga, bonus tredicesima e aumenti dei fondi “Coesione” per il cd superbonus lavoro: cosa prevede il pacchetto primo maggio che sarà varato dal Consiglio dei Ministri - Dichiarazione dei ...

Continua a leggere>>

superbonus 130% per le assunzioni 2024, arriva il decreto del ministero lavoro: ecco a chi vanno gli incentivi - superbonus 130% per le assunzioni 2024, arriva il decreto del ministero lavoro: ecco a chi vanno gli incentivi ...

Continua a leggere>>