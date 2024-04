(Di domenica 28 aprile 2024) Clima turbolento in casa. Tutto frutto di una stagione fortemente deludente, a partire dai cambi in panchina, passando per le cessioni...

Il tecnico Ciccio Calzona ha affrontato duramente squadra e dirigenza del Napoli , avvertendo che chi non darà il massimo impegno verrà escluso. In un drammatico faccia a faccia con giocatori e dirigenti del Napoli , il tecnico Francesco Calzona ha lanciato un duro monito a tutto l’ambiente azzurro: ... Continua a leggere>>

napoli, duro scontro Di Lorenzo-Juan Jesus: spunta il retroscena sul ritiro - Clima turbolento in casa napoli. Tutto frutto di una stagione fortemente deludente, a partire dai cambi in panchina, passando per le cessioni e i rimpiazzi che non sono stati all’altezza. La situazion ...

napoli-Roma 2-2. De Rossi: “un risultato che non è da buttare” (A. Bruschi) - Un pareggio tra Roma e napoli che, in realtà, rischia di servire poco a entrambe le squadre: agli azzurri, sempre più distanti dalla Lazio e a rischio di aggancio (e anche di sorpasso, in caso di vitt ...

Jolanda De Rienzo furibonda: "Tifo napoli, conoscete la mia storia. I veri pagliacci..." - Le parole di Jolanda De Rienzo hanno scatenato i tifosi nei commenti, alcuni hanno messo in dubbio la sua fede per il napoli. Ma la giornalista ha risposto a muso duro: "Nel post parlo di calcio e ...

