L' Inter festeggia lo scudetto - il passaggio del pullman con i calciatori tra i tifosi in festa

Se le erano giurate già da qualche derby a questa parte. durante la stracittadina che ha consegnato il 20esimo scudetto all'Inter la tensione è scoppiata e ne è uscita una maxi rissa. Theo Hernandez e Denzel Dumfries , le frecce delle fasce rossonere e nerazzurre non si amano, è cosa nota. Entrato ... Continua a leggere>>

Festa Inter, i tifosi nerazzurri hanno cominciato le celebrazioni per lo Scudetto e non non sono mancati gli sfottò al Milan e a Pioli Oggi l’Inter ha vinto 2-0 contro il Torino a San Siro, nel lunch match della 34esima giornata di Serie A. I nerazzurri si sono imposti grazie alla doppietta di ...

Continua a leggere>>