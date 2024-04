Antonello | Scritta un’altra pagina della grande storia dell’Inter!

(Di domenica 28 aprile 2024)si gode la festae ilpercorso realizzato da tutto il management e dalla squadra, che ha vinto il ventesimo scudetto. UNITI E SERENI ? A Dazn, il Ceo CorporateAlessandro: «Non può che essere un’emozione indescrivibile, è la festa del popolo interista., è stato un percorso duro e faticoso, ma ora tanta felicità. Segreto? Tutti abbiamo lavorato insieme in maniera unita e serena facendo scaturire questaalchimia che c’è dentro e fuori lo spogliatoio e i risultati si sono visti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Inter, antonello: “Inzaghi ci ha aiutato, è la festa degli interisti” - La stagione dell'Inter ha portato alla vittoria dello scudetto e la sfilata del pullman nerazzurro è arrivato a destinazione in piazza Duomo, dove andranno in ...

INTER - antonello: "La gestione del club è solida, siamo tranquilli" - “Novità rifinanziamento”. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il CEO dell’Inter, Alessandro antonello, ha così risposto alla domanda: “Si, la notizia che voglio dare è di stare tranquilli perché l ...

antonello a Inter TV : "L'Inter è famiglia. La Champions del 2018 il nostro momento di svolta" - Alessandro antonello, CEO dell'Inter, si presenta anche in postazione Inter TV per commentare la grande festa che si sta consumando in Piazza Duomo: "E' un'emozione speciale, ...

