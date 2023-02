Terremoto in Turchia | dottoressa italiana salva un 23enne dall’infermo delle maceria | il grande gesto di Sara

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Si chiamaMontemerani ed è un medico del 118 ad Arezzo e responsabile sanitaria, oltre che volontaria alla Misericordia di Torrenieri. Dopo il terribileinè volata nella zona colpita dal sisma insieme alla task force dei pompieri Usar, specializzati nella ricercapersone sotto le macerie, ed è riuscita are un. È stata la stessaa raccontare i fatti a Montalcinonews.com. Una giornata che il medico e tutto il resto della task force non dimenticheranno facilmente. Siamo in Antiochia,, zona devastata dal, dove in questi giorni i soccorsi italiani sono arrivati per aiutare la popolazione colpita dal sisma. Leggi anche: “C’era anche lei”....