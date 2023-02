(Di giovedì 9 febbraio 2023) Irruzionemilanese de Il. Due malviventi sono entrati nel pomeriggio di martedì 7 febbraio nella sede della società “E Ventures”, srl che sta dietro al progetto musicale dell’ex trio, oggi duo, che racconta le notti meneghine su beat dance da milioni di visualizzazioni. A riportare la notizia è Il Corriere della Sera, che fa sapere come il fondatore de Il, il 29enne Guglielmo, sia finito con i polsi legati da una fascetta in plastica da elettricista. Con lui anchedella società, minacciati dai duetori che le vittime hanno descritto come uomini italiani tra i 50 e i 60 anni con inflessione dialettale meridionale. Entrambi con il volto coperto si sono presentati armati in ...

Martedì pomeriggio, però,studio musicale della band milanese si sono vissuti momenti di ... Laa mano armata I fatti sono accaduti negli uffici di "E Ventures", la società che sta dietro ...a mano armata martedì pomeriggio nella sede milanese di una società che si occupa di produzione di gruppi musicali e consulenza per artisti, la E Ventures, de Il Pagante. Stando a quanto finora ...

Rapina nello studio de Il Pagante: i ladri sequestrano Gugliemo Panzera e cinque dipendenti Il Fatto Quotidiano

Rapina a mano armata nello studio musicale de Il pagante MilanoToday.it

Rapina a mano armata nello studio della band "Il Pagante". Il ... ilGiornale.it

NIGERIA: CONDANNATO A MORTE PER RAPINA NELLO STATO ... Nessuno tocchi Caino

Rapine a mano armata a Cassino, marocchino deruba due supermercati nello stesso giorno 7colli

Paura per una rapina in casa. È quella del fenomeno musicale “Il Pagante” la casa discografica rapinata martedì pomeriggio in via Oriani a Milano. La ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...