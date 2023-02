MasterChef Italia 12 | stasera 9 febbraio su Sky e Now con lo chef Giancarlo Perbellini | anticipazioni

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 9 febbraio 2023)12 tornasu Sky e NOW: ospite lo, simbolo della cucina d'eccellenza nel mondoalle 21:15 torna su Sky Uno, e in streaming su NOW,12 con la sua ottava puntata, ospite lo. La competizione diviene sempre più serrata, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli mettono alla prova gli aspiranti. In Masterclass sono rimasti in 10 e quindi i cuochi amatoriali sono sempre più determinati a proseguire il proprio percorso verso una finalissima che intravedono sempre più vicina. Ma la ...