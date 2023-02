Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 8 02 23

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La vedete l’inquadratura della foto qui sopra? E’ esattamente questo che io pretendo di vedere nelle prossime puntate di! Quando vanno in onda le esterne, nei quadratini in basso vengono ripresi solo tronisti e corteggiatori e invece oggi, con questa inquadratura allargata su Robertona Di Padua che guarda spazientita l’esterna tra Nicole Santinelli e Andrea Foriglio, io ci ho proprio letto un’indicazione per il futuro. ROBERTA, FALLO. FALLO. Mettiti in mezzo, crea il drama, scippa l’osteopata alla biondina! Si, va bene, ok, sarebbe tutto molto fake ma in fondo stiamo qui da anni a far finta di credere che gente come Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri o Armando Incarnato stiano cercando l’amore, quindi teatrino più teatrino meno sapete che ci frega! Andrea per me è stupendo. Esteticamente incarna esattamente il mio ideale di bellezza (ed ...