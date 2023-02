Ultime Notizie – Zaniolo al Galatasaray | le cifre dell’affare

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La Roma ha ufficializzato il trasferimento di Nicolòal. “L’As Roma comunica di aver raggiunto un accordo con ilper il trasferimento di Nicolò. L’attaccante passa alla squadra turca a titolo definitivo.è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, collezionando 128 partite e 24 gol con la maglia giallorossa”, scrive la Roma. Per il giocatore un contratto di 4 anni e mezzo.guadagnerà 1,5 milioni di euro in 4 mesi, mentre la prossima stagione riceverà 3,5 milioni di euro. L’accordo con la Roma prevede invece una cifra fissa di 16,5 milioni di euro, a cui verranno aggiunti 13 milioni di bonus, a seconda delle prestazioni sia del giocatore che del club. A questi vanno aggiunti 2 milioni garanti alla Roma in qualsiasi cessione ...

a , sentito fino a : scossa di magnitudo 3.5. Il sisma è stato registrato alle 21.51 con epicentro a un chilometro di distanza da Siena ad una profondità di 8 km. Lo fa sapere su twitter l'. A quanto ...L'isola di Ischia non trova pace. Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa sera in località Montagnone, nel territorio del comune di Ischia. Le fiamme, si apprende tramite l'agenzia ...

Covid, le news. Ecdc: alta circolazione virus, rafforzare misure preventive Sky Tg24

Guerra Ucraina Russia. Zelensky: "Grazie Gb per aiuto". Domani bilaterale con Meloni. LIVE Sky Tg24

Ucraina ultime notizie. Zelensky a Londra, domani bilaterale con Meloni a margine del Consiglio Ue. ... Il Sole 24 ORE

Carlo III a Zelensky: «Ci sta a cuore l’Ucraina». Il re «pilota» e la guerra Corriere della Sera

A sbloccare il risultato è un ragazzo che nelle ultime settimane ne ha passate di tutti i colori, tra attacchi razzisti, fallacci in campo e un digiuno che iniziava a diventare preoccupante: ne finale ...