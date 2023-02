Ultime Notizie Roma del 08-02-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in primo piano il bilancio del terremoto in Turchia e Siria supera di 11700 morti funzionari dell’ Organizzazione Mondiale della sanità stima No però che le vittime potrebbero essere fino a 20.000 crediti sono più di 37 mila il presidente turco erdogan attacca Mea Culpa sulla macchina dei soccorsi dopo che c’erano levate critiche sulla lentezza nel raggiungere alcune delle aree colpite inizialmente ci sono stati problemi e gliel’ho sulle strade ma oggi le cose stanno diventando più facile domani sarà ancora più semplice affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato con il vicepresidente del consiglio e ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale Antonio tajani è venuto due giorni fa informandosi ...