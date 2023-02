Inter | è tempo di rotazioni in campionato Stimoli da ritrovare in Italia – TS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Per l’la stagione in Serie A sembra quasi terminata, a meno di incredibili scossoni in zona Champions League o per lo Scudetto. Secondo quanto scritto da Tuttosport, nelle prossime due partite Simone Inzaghi ha un unico obiettivo. OBIETTIVI – Secondo quanto scritto da Tuttosport, per Simone Inzaghi non sono importanti solo i sei punti nelle prossime due partite dicontro Sampdoria e Udinese. Sarà fondamentale dare maggiore minutaggio a Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, che devono essere al 100% per il ritorno in Champions League del 22 febbraio. Ciò non vuole dire che ildebba essere abbandonato, d’altronde l’obiettivo primario in stagione era quello di conquistare la seconda stella. Il Napoli a questi ritmi è imprendibile, neanche un’impresa nerazzurra potrebbe scalfire la leadership partenopea. L’aspetto ...