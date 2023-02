Francesco Totti | la prima romantica dedica social a Noemi Bocchi che scaccia le voci di crisi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il Capitano ha mostrato per lavolta la fidanzata sul suo profilo Instagram. Pubblicando un ritratto di profilo di lei - scattato durante un pranzo al mare - accompagnato dal brano Basta uno sguardo di Nek. Un tenero post che smentisce i recenti rumors secondo cui la coppia sarebbe in

Commenta per primo Dopo che nei giorni scorsi erano circolate delle voci su una presunta crisi fra Noemi Bocchi e, er Pupone ha voluto dedicare alla nuova compagna una storia con una foto della donna e in sottofondo ' Basta uno sguardo ' di Nek.Da www.corrieredellsport.it NOEMI BOCCHI AL RISTORANTE CONIl figlio Cristian, la Roma e Noemi Bocchi, in rigoroso ordine di apparizione social. Oggi, a pranzo con figlio e compagna al ristorante L'Isola del Pescatore, ha pubblicato tre storie ...

VIDEO - La Roma celebra Almaviva: dalla fascia di Totti al gran gol in Under 17 Il Romanista

Roma, Totti si rilassa al mare: le parole di Nek per la prima dedica social a Noemi ForzaRoma.info

Roma, ricordate il ragazzo cui Totti diede la fascia Fa gol capolavoro del genere! VIDEO | Serie A Calciomercato.com

Il Capitano ha mostrato per la prima volta la fidanzata sul suo profilo Instagram. Pubblicando un ritratto di profilo di lei - scattato durante un pranzo al mare - accompagnato dal brano Basta uno sgu ...Francesco Totti e Noemi Bocchi altro che crisi. Arriva la prima dedica social dell'ex capitano della Roma per la sua compagna. Francesco Totti e Noemi Bocchi, altro che crisi. L'ex capitano della Roma ...