Che Amadeus e Rai ci pensino bene Sanremo | arriva l' avvertimento | cambia tutto?

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il gesto di distruggere i fiori sul palco difa ancora discutere. E così c'è chi chiede a Blanco di ritirarsi dalla gara. "La violenza ha tante facce. Un ragazzo di 20, un artista famoso, che spacca il palco dell'Ariston in modo aggressivo è una di queste. Possiamo dire innumerevoli belle parole, ma con un gesto è stato distruttoe ai giovani e alle giovani abbiamo nuovamente dato un messaggio sbagliato. Sopratperché a farlo è stato un loro coetaneo". A condannare quanto accaduto è il Telefono Rosa. L'associazione contro la violenza sulle donne critica il gesto avvenuto la stessa serata in cui la kermesse "ha voluto portare sul palco la lotta alla violenza. Quello che ha fatto il cantante è stato un atto violento, nessuno può negarlo. Ad aggravare ilc'è che la sua furia sia stata ...

