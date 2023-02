A chi diamo i fiori La lezione monumentale dei Pooh a Blanco

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La buttano sull'ironia i, chiamati a rilasciare un commento sul raptus distruttivo didi ieri sera 7 febbraio sul palco del Festival di Sanremo. "Noi ili abbiamo regalati alle mogli, alle amiche e, qualche volta, anche alle amanti" dice Roby Facchinetti a nome del gruppo rispondendo alla domanda se loro avessero mai strappatoin scena. "Noi non abbiamo visto sinceramente cosa ha combinato, ne abbiamo sentito parlare stamattina. Sul perché abbia avuto questa reazione bisognerebbe chiederlo a lui", aggiunge il tastierista di. "Certo, il palco di Sanremo è straordinario, particolare, evoca tante emozioni", conclude Roby Facchinetti in parziale difesa del cantante il quale innervosito da un problema tecnico, ha distrutto ...

Non sarebbe il caso di fare una riflessione sul ruolo ormai marginale che rischia di avere la resa della musica in questo tipo di produzioni tvtempo al tempo Un ultima riflessione : c è...Per Anna , invece, il giudizio più difficile da accettare "è quello chedi noi stesse. Tutte ...non riuscirà a prendere all'evento di domenica 12 febbraio potrà in ogni caso far sentire tutta ...

Sanremo 2023, la lezione dei Pooh a Blanco: "A chi diamo i fiori" Liberoquotidiano.it

Bonus gas, "lo sconto è più alto per chi ha più soldi" Basilicata24

Lo Monaco: "Juve Plusvalenze le fanno tutti. Altro colpo che diamo al nostro calcio" Tuttosport

Ucraina, dimissioni ministro Difesa. Liguori: “Ora sono al comando i ... Il Riformista Video

Anna Oxa si scaglia contro chi non l'ha capita a Sanremo ... Politica Sette

Blanco ha telefonato ad Amadeus scusandosi con il conduttore e tutto la staff di Sanremo. Ieri sera abbiamo assistito ad uno show orrendo dettato dall’impulso e dall’incapacità di rispettare un palco ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA E ORDINE DI INGRESSO DEI CANTANTI 8 FEBBRAIO Il programma di Sanremo 2023 giorno per giorno: ospiti, cantanti, conduttrici – Tutti i vincitori e l’a ...