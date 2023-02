Ultime Notizie – Terremoto Turchia | si scava tra le macerie | i video dei salvataggi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 7 febbraio 2023) A Nizip, nella provincia turca di Gaziantep, una donna e i suoi tre figli sono stati estratti vivi 28 ore dopo il sisma Si continua are tra ledei palazzi crollati a seguito del potenteche ieri ha colpito lae la Siria. A Nizip, nella provincia turca di Gaziantep, una delle più colpite dal sisma, una donna e i suoi tre figli sono stati estratti vivi 28 ore dopo il crollo dell’edificio a sei piani in cui abitavano. Lo riferiscono i media turchi. Le squadre di soccorso, seguendo le voci, sono riuscite a salvare la famiglia e le immagini son state riprese con un cellulare e pubblicate sui social. Su Twitter sono moltissimi idelle squadre di soccorso al lavoro tra le. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione