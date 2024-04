Le nuove dinamiche della comunicazione in ambito enogastronomico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 aprile 2024) Premesso che lasul cibo, altrimenti detto “food”, ha le sue regole e i suoi trucchi, come e più di ogni altro settore, e che più che mai nell’era digitale questa è ricca di opportunità e insidie, dai canali social alla tanto temuta quanto invocata AI, Maria Pia Favaretto e Mariagrazia Villa, giornaliste e docenti universitarie, provano a raccontarne lefrontiere e a fare il puntosituazione in “Food & Wine Marketing 4.0 Reloaded. Mettiamo a tavola il futuro. Insieme”, ovvero «La guida completa per ladigitale food & wine». Il volume raccoglie diverse prospettive e interventi di professionisti esperti che nel loro insieme delineano un percorso completo per comprendere e padroneggiare le...