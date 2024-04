Dove guardare le Olimpiadi 2024 di Parigi? L’annuncio di Fabio Fazio | Visibili su Discovery Plus

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 29 aprile 2024) Durante la puntata odierna di Che Tempo Che Fa, il conduttoreha annunciato che “Ledisi potranno vedere anche su, l’unica piattaforma per la diretta integrale e on demand.”ledidiIn Francia, i diritti dei Giochi Olimpicisono di proprietà di Warner Bros.(exInc.) via Eurosport, mentre la copertura in chiaro è concessa in sublicenza all’emittente pubblica France Télévisions. Warner Bros.trasmetterà le...