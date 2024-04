Guida TV Sky Cinema e NOW | Oppenheimer - Lunedi 29 Aprile 2024

Nel sabato sera di Canale 5, alle 21.35, torna l’appuntamento con C’è posta per te 2024 . Come da format, al centro dello show giunto alla ventiseiesima edizione ci sono le storie di gente comune che si rivolge al programma per riallacciare i rapporti con una persona cara o per regalarle un momento ... Continua a leggere>>

Giomaro al cinema - É in programmazione ora nelle sale il film Confidenza di Daniele Lucetti un film noir tratto dal libro di Domenico Starnone con una grande interpretazione di Elio Germano. Il film si svolge nell'arco ...

Continua a leggere>>

Il triangolo d'amore della tennista Zendaya, la confidenza di Germano e altri 8 film al cinema o in streaming - I CINECONSIGLI Le prime visioni al cinema e le novità delle piattaforme digitali: «Challengers», «Confidenza», «La moglie del presidente», «Spy x Family. Code: White», «Rebel Moon Parte 2: La sfregiat ...

Continua a leggere>>

Inter, grande festa per la seconda stella tutta la domenica (diretta su Sky e streaming su NOW) - Il nuovo canale, che verrà lanciato negli Stati Uniti in vista del ... Pictures, BARBIE, arriva in prima TV su Sky domenica 21 aprile alle 21:15 su Sky cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on ...

Continua a leggere>>