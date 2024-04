Racing Ferrol-CD Mirandes lunedì 29 aprile 2024 ore 20 | 30 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 28 aprile 2024) La classifica di Segunda Division parla chiaro: ilè in piena lotta per entrare nei playoff mentre il CDsta cercando di evitare la retrocessione. I Departamentales sono usciti sconfitti dalla trasferta contro l’ultima in classifica, mentre i Rojillos hanno ritrovato la vittoria dopo cinque giornate battendo il Burgos in casa. Questi InfoBetting: Scommesse Sportive e