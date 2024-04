Boxe - Europei 2024 | i russi quasi monopolizzano le finali maschil - alcune delle quali di dubbio gusto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) Si sono conclusi anche in campoe glidi. E in alcuni casi si sono vistescene non propriamente edificanti sul ring. Al netto di questo, si può dire sia stata una giornata a forte trazione russa. Del resto, con la manifestazione in scena a Belgrado, non poteva che esserci una forte spinta di tifo in componentea, dal momento che si tratta di due Paesi deiè nota l’assoluta vicinanza in molti sensi. Sono ben otto i titoli che vanno a pugili del Paese con la maggior estensione sul pianeta Terra. In quattro occasioni, però, non finisce il combattimento. Di esse, in due il russo in questione (Mamedov e Gadzhimagomedov) è solo sul ring e gli viene solo fatto alzare il braccio, in uno il combattimento viene fermato dopo appena due secondi (con fischi ...