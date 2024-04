Genoa-Cagliari | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ile isudi, match della trentaquattresima giornata di. Allo stadio Luigi Ferraris va in scena uno scontro che chiude questo turno tra il Grifone ormai salvo e i sardi che cercano punti per raggiungere questo grande obiettivo: chi vincerà la sfida tra formazioni rossoblù? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 29 aprile, chi riuscirà ad avere la meglio?sarà visibile sucon la telecronaca di Alberto Santi e Alessandro Budel. SportFace.

Genoa Cagliari, altra possibilità per Adam Obert al centro della retroguardia isolana - Genoa Cagliari: il giovane Adam Obert potrebbe avere un’altra possibilità da titolare nella retroguardia isolana Il Cagliari, di Claudio Ranieri, si prepara alla sfida contro il Genoa, in programma ne ...

Continua a leggere>>

Genoa Cagliari, la possibile coppia d’attacco per Alberto Gilardino in vista dei sardi - Genoa Cagliari: chi dovrebbe schierare il tecnico Alberto Gilardino come coppia offensiva nel suo schieramento iniziale Il Cagliari, di Claudio Ranieri, si prepara alla sfida contro il Genoa, in progr ...

Continua a leggere>>

Genoa Cagliari, ambiente caldo al Luigi Ferraris: sfida con spalti gremiti - Genoa Cagliari: lo stadio della compagine ligure guidata da Alberto Gilardino dovrebbe far registrare il quasi tutto esaurito Il Cagliari, di Claudio Ranieri, si prepara alla sfida contro il Genoa, in ...

Continua a leggere>>