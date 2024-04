Barbara Alberti deride lo schwa | Odio il linguaggio inclusivo - torniamo a dire la N-Word

(Di lunedì 29 aprile 2024) 81 anni appena compiuti e un cervello lucidissimo, ma purtroppo– nell’intervista rilasciata al settimanale Gente – è scivolata nel parlare di inclusività. La scrittrice, infatti, è contraria alla parola ‘inclusività‘, all’uso delloe al termine ‘nero‘ per parlare di una persona afrodicendente. “La parola inclusività mi ripugna. Mi si vuole includere in che cosa? C’è forse un’enclave cui bisogna aderire? Non sopporto questa moda di correggere il: ma correggerlo da cosa? Dalla condizione umana? La vita è imperfetta, è divisiva, a tratti ripugnante, non la si può edulcorare, ed è questo, anche, il suo bello. Gli unici strumenti veramente inclusivi sono la poesia e l’arte. Ma pensate alla Divina Commedia tradotta in: “Nel mezzu del camminu di nostru vitu…”. È ...

