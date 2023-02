Terremoto in Turchia | migliaia di morti e dispersi

Leggi su zon

(Di martedì 7 febbraio 2023) Oggi il bilancio deiè salito a 4,890 persone, in seguito alche ha colpito lae in parte la Siria. Il sisma ha colpito la regione di Gaziantep, zona a metà trae Siria. Le 240 scosse hanno distrutto più di 5600 edifici. Sono stati danneggiati anche gasdotti e forniture. La situazione è drammatica e molti paesi stanno inviando sostegno e cure al Paese devastato. L’Ue ha mobilitato più di 1100 soccorritori e 70 unità di cani da salvataggio. Anche il movimento olimpico CIO si è offerto nell’aiutare il Paese. “Il movimento olimpico è pronto ad aiutare in ogni modo possibile poiché lo sport può svolgere un ruolo importante nella ricostruzione delle comunità e nell’aiutare le persone a normalizzare le loro vite”. E’ quanto ha scritto il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, ...