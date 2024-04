Pallavolo - Perugia campione d' Italia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 aprile 2024) 20.56vince il secondo scudetto della sua storia (dopo quello del 2018) chiudendo la serie finale della Superlega 3-1 contro Monza.In gara4, infatti, gli umbri passano in Brianza 1-3 in rimonta (25-19 23-25 25-27 20-25). Annata da ricordare per la squadra di Angelo Lorenzetti, che fa poker: oltre al tricolore ha messo in bacheca anche Coppa, Supercoppa e Mondiale per club. Il tecnico, inoltre, bissa lo scudetto vinto lo scorso anno sulla panchina di Trento.