Guerra - ultime notizie Colloquio Biden-Netanyah - tra i temi ostaggi e cessate fuoco Tregua a Ga -a, lunedì la risposta di Hamas

Xi Jinping e la sfida agli Usa in Medio Oriente mediando tra Hamas e Fatah - Pechino ospita colloqui di unità nazionale tra Hamas e Fatah. Tra complicati equilibrismi, la Cina di Xi Jinping cerca di aumentare la sua influenza in Medio Oriente ...

Continua a leggere>>

I peshmerga: 'Avanti con l'Italia contro l'Isis' - L'Isis è debellato ma non ancora completamente sconfitto.

Continua a leggere>>

Più migranti in Toscana che in Sicilia e Calabria. Il paradosso della guerra a Ong e Regioni rosse - Roma — Chissà che fine hanno fatto le tensostrutture sotto le quali per tanti anni hanno trovato ristoro e prime cure decine di migliaia di migranti: al porto di Palermo da due anni e mezzo non sbarca ...

Continua a leggere>>