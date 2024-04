Pentathlon moderno - Coppa del Mondo Budapest 2024 | Malan settim - Italia sesta nella mista

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) L’chiude con il sesto posto in staffettala tappa di, in Ungheria, valevole per ladeldi. Maria Lea Lopez e Giorgio Micheli hanno chiuso al sesto posto con 1313 punti una staffettamolto combattuta, vinta dalla coppia messicana composta da Mayan Oliver e Manue Padilla con 1408 punti. Medaglia d’argento per i francesi Brice Loubet e Louison Cazaly, che con 1374 punti hanno avuto la meglio sui padroni di casa dell’Ungheria Blanka Guzi e Gergely Regos, bronzo con 1372 punti.penultima gara della tappa ungherese, quella individuale maschile, l’azzurro Giorgioha chiuso alo posto con un totale di 1498 punti. ...